Airbus : le directeur de l'ingénierie Charles Champion remplacé par Jean-Brice Dumont

"Jean-Brice Dumont, 45 ans, qui occupe actuellement le poste de Head of Engineering d'Airbus Helicopters, a été nommé Head of Engineering d'Airbus Commercial Aircraft. Cette nomination fait suite à la décision de Charles Champion, âgé de 61 ans, de prendre sa retraite en fin d'année", annonce ce matin Airbus dans un communiqué de presse. Jean-Brice Dumont rejoindra donc Airbus Commercial Aircraft le 1er septembre 2017 et prendra la succession de Charles Champion en décembre 2017, à l'issue d'une phase de transition. Il est notamment titulaire des diplômes de l'École Polytechnique et de l'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (Isae-Supaero). Il a rejoint Airbus en 2004.

Charles Champion, un historique de la maison

Charles Champion, qui était à la tête des 15 000 ingénieurs Airbus et considéré comme le père de l'A380 (il en a dirigé le programme), emboite le pas à Marwan Lahoud, directeur de la stratégie et de l'international d'Airbus. Cet autre historique du groupe a annoncé qu'il quittait l'entreprise aéronautique au début du mois de février, de même que Jean-Pierre Talamoni, directeur des ventes et du marketing d'Airbus Defence & Space. Ces départs arrivent en pleine restructuration du groupe : le plan Gemini, projet de fusion entre Airbus Group et la division avions commerciaux, prévoit 1 164 suppressions de postes, la fermeture du site de Suresnes et une direction resserrée autour de Tom Enders, CEO du groupe.

"Je tiens à adresser mes plus sincères remerciements à Charles Champion pour son extraordinaire contribution au succès d'Airbus tout au long de sa carrière", déclare dans le communiqué Tom Enders au sujet de Charles Champion.

"Depuis son arrivée à Aérospatiale en 1980, il a participé à la quasi-totalité des activités de l'entreprise, du Manufacturing aux Programmes, des Ventes aux Customer Services et, plus récemment, au sein de l'Engineering. Airbus doit une grande partie de son succès à son expérience, son engagement et son dynamisme. Je lui souhaite tout le meilleur pour son avenir."

Jean-Brice Dumont remplacé par Alain Flourens

Alain Flourens, 59 ans, qui occupe actuellement le poste de Head of the A380 Programme au sein d'Airbus Commercial Aircraft, succèdera à Jean-Brice Dumont à Airbus Helicopters. Alain Flourens rejoindra Airbus Helicopters à compter du 1er juillet 2017, et remplacera Jean-Brice Dumont à compter du 1er septembre 2017. Sa propre succession fera l'objet d'une annonce ultérieure.