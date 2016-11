2e Forum Smart City : une journée pour construire l'open métropole

Deux ans après le lancement de la démarche smart city par Toulouse Métropole, les premières réalisations et les premiers projets devraient voir le jour en 2017. La métropole toulousaine figure en effet parmi les 31 projets français retenus pour le programme d'investissements d'avenir portant sur la ville intelligente. Dans ce cadre, l'État a annoncé en début d'année une subvention publique de 5 millions d'euros.

Afin de mieux comprendre comment se structure la stratégie de la métropole toulousaine, La Tribune organise le 2e Forum Smart City le 7 décembre prochain à Toulouse, en partenariat avec Toulouse Métropole et Live in a living City. Cette journée sera l'occasion de présenter les innovations urbaines menées par la ville en matière d'open métropole, en présence d'experts nationaux et internationaux de la smart city.

Programme

Une première table ronde donnera la parole à Carlos Moreno, expert smart city, et Bertrand Serp, président d'Open Data France et vice-président de Toulouse Métropole en charge de l'Innovation. Des grands groupes et ETI tels que Veolia et Berger-Levrault viendront aussi présenter leur stratégie sur le sujet.

Benjamin Böhle-Roitelet, fondateur et dirigeant de l'accélérateur Ekito, présentera de son côté le projet de Creative District de Toulouse qui lui a été confié par la Métropole pour rassembler au centre-ville des startups dans les secteurs de l'entertainment, du jeu vidéo, de l'animation et le domaine de l'edtech.

Le second temps fort de la journée sera consacré aux impératifs de mobilité en matière de smart city en présence de Mireille Apel-Muller (IVM), Jean-Louis Pech, président d'Actia, Thierry Grangetas, directeur régional d'ERDF, Jean-Michel Lattes président de Tisséo, et Xavier Salort, représentant d'Easymile.

Tout au long de la journée, de nombreuses startups dont les innovations contribuent à l'élaboration de la smart city viendront pitcher, notamment Qui dit Miam ?, Ze Watt et Telegrafik.

Autre thème annoncé pour cette journée : Open Metropole et rayonnement international. Carlo Ratti, directeur du SENSEable City Lab au Massachusetts Institute of Technology (MIT) s'exprimera sous forme de keynote en début d'après-midi sur la façon dont les data aident la smart city à se développer.

Enfin, un thème incontournable fera l'objet de la dernière table ronde, celui des investissements en matière de smart city. Un sujet dont se sont aujourd'hui emparés les grands groupes. Icade et Veolia expliqueront leur stratégie en la matière en présence de Raphaël Catonnet, le directeur d' Oppidea, la SEM d'aménagement de Toulouse Métropole, et d'Andreea Strachinescu. Cette dernière, responsable de Smart City pour l'Union européenne, gère le programme de financements sur le sujet et encourage les investissements.

