Smart city : six startups de Toulouse à la pointe

QuiDitMiam ! Une appli pour savoir ce que l'on mange demain

Aurélien Clauzel est développeur web de formation. En marge de sa web agency, Absolom Design, il développe en 2015 avec Guillaume Vidoni l'application mobile QuiDitMiam ! Objectif : informer les parents sur ce que mangent leurs enfants à la cantine tous les jours. Testée pendant 8 mois dans 200 écoles maternelles et élémentaires de la ville, et intégrée dans le dispositif Smart City de Toulouse Métropole, QuiDitMiam ! est depuis septembre dernier l'appli officielle de la Ville de Toulouse, et compte aujourd'hui 4 500 utilisateurs.

Concrètement, les développeurs de l'application récupèrent les données sur l'open data de la cuisine centrale de Toulouse et proposent 30 jours de menus en ligne. Les utilisateurs peuvent aussi être prévenus de la présence d'allergènes éventuels dans le menu servi à leurs enfants le lendemain, ils connaissent la composition exacte des plats, la fiche technique des fournisseurs, et reçoivent des notifications push en cas de grève à la cantine.

QuiDitMiam ! est en discussion avec le Conseil départemental 31 et la Région pour étendre son offre à des collèges et lycées du département et sur d'autres communes de France.

Télégrafik, des capteurs pour les séniors à domicile

Télégrafik, la startup spécialisée dans les dispositifs d'alerte pour personnes âgées et fondée par Carole Zisa-Garat fait aussi partie du dispositif Smart City déployé depuis deux ans par Toulouse Métropole. Telegrafik vient de boucler une campagne de test prometteuse de son dispositif d'alerte Otono-me dans la commune de l'Union, une ville choisie pour sa population vieillissante. L'expérimentation a permis à des séniors vivant seuls et repérés comme étant fragiles par leur médecin, de tester le matériel pendant 4 mois. À l'issue de cette période, 60 % des utilisateurs ont souhaité garder le produit. Des discussions sont en cours avec la ville de l'Union pour diffuser ce service dans la commune avec une prise en charge partielle de la collectivité. Des réflexions sont engagées également pour dupliquer ce service à Toulouse.

Comm1Possible, Nacelles le salon urbain mobile et connecté

Il est géographe, elle est architecte. Hafid El Mehdaoui et Clémence le Nir associent la Smart City à des expériences humaines, sociales et citoyennes. L'aboutissement de cette réflexion a donné lieu à Nacelles, un salon urbain mobile et connecté à une plateforme numérique dédiée. Cet espace public et privé favorise le lien, l'innovation, la discussion. C'est un outil de démocratie locale, de concertation citoyenne. Montables et démontables en 30 minutes chrono, ces objets en bois sont installés de façon éphémère aux quatre coins de la planète. À Toulouse, 25 Nacelles ont été expérimentées pendant 4 mois à différents endroits de la ville, et pendant cette période, un toulousain sur 15 est monté dans une Nacelle.

Ze Watt des bornes de recharge électrique pour les entreprises

Éric Gaigneux, ancien cadre du BTP, a créé Ze Watt en 2015 après un voyage dans la Silicon Valley. En Californie, les géants du net déploient des bornes de recharge électrique pour leurs salariés. De retour en France, Éric Gaigneux crée sa startup et propose ce service aux grandes entreprises. Parmi ses clients, Ze Watt compte déjà Safran, Thales Alenia Space, Finaero STTS ou encore le groupe Malet. La startup fait aussi partie du dispositif Smart City mis en œuvre par Toulouse Métropole.

CitizenFarm, une ferme urbaine basée sur la culture en aquaponie

Pierre Osswald, diplômé de TBS et nostalgique des légumes frais cueillis dans le potager de son enfance, a mis au point en juin 2014 Ozarium un aquarium-potager d'appartement. L'objet basé sur la culture en aquaponie permet de faire pousser quelques fruits, légumes ou herbes aromatiques à partir des déchets des poissons. Depuis, le projet a mûri et Pierre Osswald déploie aujourd'hui des mini-fermes urbaines à Toulouse. Sélectionnée dans le dispositif Smart City, CitizenFarm a installé jusqu'en juin 2017 sa mini-ferme de 15 m2 au sol dans le jardin Raymond VI. Pierre Osswald espère qu'il y aura des mini-fermes urbaines partout en France d'ici deux ans. Il cible désormais les grandes entreprises avec déjà quelques pistes à Bordeaux et Reims.

EsayMile, la EZ10 une voiture autonome pour sillonner la ville

La startup créée en 2014 par Robosoft et Ligier a conçu la EZ10, un minibus qui peut transporter jusqu'à 12 personnes sur des sites privés d'entreprises et en ville sur des sites balisés pour compléter l'offre de transport public. EasyMile évolue dans le club très fermé des acteurs du véhicule connecté (4 dans le monde) et réfléchit avec Toulouse Métropole à plusieurs projets d'application dans l'agglomération toulousaine à Basso Cambo, Pibrac et aux Argoulets. La startup vient d'emménager en centre-ville de Toulouse, "une adresse très centrale et située à quelques mètres du Quai des Savoirs qui nous convient, et qui constituera une parfaite vitrine" décrit le responsable commercial Xavier Salort.

Le Forum Smart City 2016

Le forum Smart City 2016, qui se déroulera le 7 décembre dans la salle des Illustres au Capitole, sera consacré à la construction de la ville intelligente avec trois thèmes phares retenus :

l'open data et les initiatives citoyennes,

les impératifs de la mobilité,

le rayonnement international et les investissements.

Des experts internationaux, représentants de grands groupes, de startups, chercheurs sont attendus pour une journée de débats.

