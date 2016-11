L'Enac fait construire à Toulouse une "volière drones"

C'est un outil unique en France, aussi bien dédié aux entreprises qu'au monde de la recherche. À l'été 2017 sortira de terre une volière drone sur le campus de l'Enac, à Toulouse. "Un équipement essentiel pour la recherche et les expérimentations sur les drones mais aussi sur les systèmes embarqués à bord d'aéronefs", précise l'école nationale d'aviation civile de la DGAC. Pour son directeur, Marc Houalla, "ce projet a été conçu dans l'esprit d'un fablab régional sur les drones":

"La volière sera un lieu d'accueil et d'échanges avec des laboratoires et entreprises locales, mais également européennes et internationales. Elle permettra également d'organiser des démonstrations destinées aux professionnels et au grand public et, ainsi, de diffuser largement les savoirs et savoir-faire dans le domaine. Au quotidien, elle accueillera dans des conditions optimales nos travaux et expérimentations autour des drones."