Des élus toulousains demandent au gouvernement de soutenir davantage l'aéronautique

Les élus du groupe Toulouse Ensemble, à Toulouse, emboitent le pas au président du Ceser Jean-Louis Chauzy. En février, ce dernier a envoyé une lettre au président de la République François Hollande dans laquelle il s'inquiète de la baisse des subventions publiques accordées à la recherche aéronautique. Courant janvier, déjà, le Gifas, syndicat patronal de l'aéronautique, avait alerté sur cette problématique.

"En 2010, le budget recherche aéronautique de la DGAC s'élevait à 150 millions d'euros. Aujourd'hui, seuls 50 millions d'euros sont prévus dans la loi de finances pour 2017, avec la disparition du chapitre aéronautique dans le 3e volet du projet d'investissement d'avenir", écrivent les élus toulousains.

"Les efforts des collectivités locales, auxquels s'ajoutent les dizaines de millions d'euros des industriels qui sont impliqués dans l'IRT Saint-Exupéry, dont les locaux sont en construction à Toulouse Aeropace, verraient leurs effets atténués si l'État ne maintenait pas son effort dans l'innovation."

Si les élus sont aussi inquiets, c'est notamment que 60 000 emplois dépendent de la filière aéronautique dans la région. Toulouse accueille notamment les sièges d'Airbus et d'ATR, mais aussi plus de 300 entreprises de la supply chain et des laboratoires comme l'Onera et l'IRT Saint-Exupéry.