Un million d’euros sur 3 ans pour stimuler l’innovation des startups dans l’Eurorégion

La stratégie eurorégionale de l'innovation se met en place. Carole Delga, présidente de la région Occitanie et de l'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, lance ce mois-ci le projet Links Up.

Co-financé à 75 % par le fonds européen de développement régionale (FEDER), ce programme mobilisera jusqu'en juin 2019 un million d'euros dans le cadre du programme de coopération européenne Interreg-Sudoe. Son objectif ? Accompagner les phases d'innovation et de pérennisation des startups de l'e-santé et du e-tourisme.

Les grands axes du projet Links Up concernent l'amélioration de l'accès au financement, en favorisant notamment la participation d'autres régions aux forums d'investissements régionaux (Midinvest, Forum Investissement Barcelone).

Il s'agit de rapprocher les innovations des startups et le marché, en aidant précisément les startups à se rapprocher des grandes entreprises. Links Up élaborera entre autre une formation basée sur l'expérience du "cercle e-santé de Castres", avec des visites d'entreprises, d'accélérateurs et d'acteurs du secteur.

L'accent sera mis sur la spécialisation sectorielle dans ces deux secteurs du e-tourisme et de la e-santé avec la création d'une carte d'acteurs clé. Links Up prévoit aussi la création d'un programme transnational pour permettre à une entreprise d'un territoire participant d'être accueillie et de s'installer dans un autre territoire.

Links Up prend la suite de Creamed, lancé en 2012 qui avait permis la création d'un réseau d'une centaine de pépinières et de plus de 1400 jeunes entreprises.