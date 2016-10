Nouvelle identité visuelle et repositionnement de marque pour Sigfox

Ce jeudi 6 octobre à midi pile, après un compte à rebours de plusieurs heures sur son site internet, Sigfox, société toulousaine qui déploie un réseau internet bas débit pour les objets, a présenté sa nouvelle identité visuelle.

"L'ambition de Sigfox, incarnée dans un nouveau slogan 'Make things come alive', est de donner une voix au monde physique et de permettre à ces milliards d'objets de jouer un rôle dans le développement économique de la société, l'optimisation des processus industriels, la protection des espèces et de notre planète, pour ne citer que quelques-unes des opportunités les plus fascinantes de cette nouvelle ère digitale", indique un communiqué de presse.

L'agence Interbrand, qui a travaillé sur cette nouvelle marque, a conservé le papillon qui figurait sur l'ancien logo :

"En termes d'identité, le papillon, signe structurant de la marque, a été repensé pour représenter l'interaction entre le monde physique et le monde digital. Les 'living rings', codes graphiques qui animent la nouvelle expression visuelle de la marque, symbolisent les signaux minuscules et l'énergie émis par les objets physiques qui nous entourent".

Plus qu'une identité visuelle, le fondateur et CEO de Sigfox, Ludovic Le Moan, a souhaité opéré un changement de positionnement pour sa marque.

"Sigfox ne veut plus être étiqueté opérateur télécom. Nous avions besoin de clarifier notre position, d'exprimer ce que l'on est vraiment : nous menons une mission importante et unique dans le monde de l'IoT, nous allons donner une voix au millions d'objets qui nous entourent, connecter le monde physique et le monde digital", indique à La Tribune Toulouse le service communication de Sigfox.

La société, en pleine croissance, prépare une levée de fonds record dans le secteur de l'internet des objets et porte le projet d'une Silicon Valley des objets connectés à Labège. Récemment, les élus locaux et l'État se sont d'ailleurs engagés à soutenir fermement le projet, de crainte que la pépite Sigfox ne quitte la région (voire la France).