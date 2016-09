Figeac Aero signe un contrat de 16 millions de dollars avec Rolls-Royce

Figeac Aero devient fournisseur de rang 1 de Rolls-Royce. Le groupe aéronautique dirigé par Jean-Claude Maillard (une des plus grosses fortunes professionnelles de la région Occitanie) va fabriquer sur son site de Figeac un package de quatre pièces de structure moteur en titane. Un contrat valorisé à 16 millions de dollars sur 10 ans.

Les premières pièces seront livrées début 2017 pour atteindre une pleine cadence en 2022.

"Notre capacité à répondre aux exigences de ce marché en termes de technologies, de disponibilité opérationnelle et de compétitivité ont été des éléments déterminants dans le cadre de ce contrat. Ce nouveau marché vient conforter notre objectif de chiffre d'affaires à mars 2020 attendu entre 650 et 750 M€ tout en maintenant nos niveaux de marge actuels", commente Jean-Claude Maillard.

Pour rappel, Figeac Aero est un sous-traitant aéronautique qui produit des pièces de structure en aluminium et métaux durs, de la petite ferrure au grand panneau de plus de 20 mètres de long, des pièces précises et de moteur ainsi que des sous-ensembles aéronautiques. Le groupe occupe la place de n°1 français et de n°2 européen dans son secteur d'activité. "Notre objectif est de devenir le leader européen et un leader mondial" indique le PDG.

Figeac Aero est nominée dans la catégorie Usine du futur et performance industrielle, dans le cadre des Trophées de l'Aéronautique 2016 organisés le 13 octobre par La Tribune Toulouse. Inscriptions ici.