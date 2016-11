Delair-Tech quitte Toulouse pour s’installer à Labège

À l'étroit dans ses anciens locaux aux Arènes, Delair-Tech vient de s'installer - en location - dans un bâtiment de 2 490 m2 rue Marx Planck sur l'Innopole de Labège. Elle quadruple ainsi sa surface avec 1 000 m2 de bureaux et 1380 m2 de surface de stockage.

La société fondée en 2011 par quatre ingénieurs conçoit, produit et commercialise des drones entièrement autonomes. Elle propose aussi des services de traitement d'image à haute valeur ajoutée orientés métiers de l'industrie, de l'agriculture et pour la sécurité civile. Elle avait obtenu le Pass French Tech en 2015 et levé 13 millions d'euros en mars 2016 auprès d'Andromède (désormais investisseur principal) et BPI France. Ses fondateurs avaient alors annoncé leur volonté de se développer à l'international. Delair-Tech a ouvert en janvier 2016 une première filiale en Australie et une seconde à Los Angeles plus récemment. Elle a par ailleurs crée une nouvelle entité : Delair-Services.

Parmi ses prochains objectifs, la startup prévoit de déployer son offre sur les cinq continents, de se rapprocher des grands comptes à l'étranger et de créer une nouvelle filiale en Chine. La société qui compte une centaine de salariés, depuis le rachat de Gatewing, filiale drone de Trimble basée en Belgique, annonce de nouveaux recrutements en 2017.