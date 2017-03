Quatre chercheurs toulousains distingués pour l'excellence de leurs travaux

Trois médailles de bronze

La médaille de bronze du CNRS récompense le premier travail d'un chercheur, qui fait de lui un spécialiste prometteur dans son domaine. Cette récompense représente un encouragement du CNRS à poursuivre des recherches bien engagées et déjà fécondes. Trois personnes sont distinguées :

Christophe Gatel, enseignant-chercheur à l'Université Toulouse III - Paul Sabatier au Centre d'élaboration de matériaux et d'études structurales (CEMES - CNRS)

--> Travaux de recherche : Étude des propriétés électromagnétiques locales de nanostructures et de nanosystèmes par microscopie électronique en transmission

Astrid Hopfensitz, enseignante-chercheuse à l'Université Toulouse I - Capitole à Toulouse School of Economics-Research

--> Travaux de recherche : L'influence des émotions et de la psychologie sur le comportement et la prise de décisions économiques

Samuel Morin, chercheur Météo France au Centre national de recherches météorologiques

--> Travaux de recherche : Étude des transformations de la neige entre le moment de la chute de neige et sa fonte

Une médaille d'argent

La médaille d'argent du CNRS distingue des chercheurs, au début de leur ascension, mais déjà reconnus sur le plan national et international pour l'originalité, la qualité et l'importance de leurs travaux. Le CNRS a décidé de mettre en lumière Éric Chauvet, directeur de recherche CNRS au Laboratoire écologie fonctionnelle et environnement (CNRS / Université Toulouse III - Paul Sabatier / INP Toulouse)

--> Travaux de recherche : Étude des relations entre biodiversité et fonctionnement de l'écosystème aquatique