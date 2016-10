Jean Tirole en public à Toulouse : "ce que la recherche en économie a à dire sur la société"

C'était un succès de librairie inattendu pour Jean Tirole. Destiné à faire partager son analyse au plus grand nombre, l'ouvrage Économie du bien commun a trusté pendant plusieurs semaines les premières places des ventes d'essai.

"L'économie est un sujet qu'on ne peut plus ignorer, analyse son éditeur, Frédéric Mériot, directeur général des Presses Universitaires de France (PUF). Face à la perte de crédibilité de la parole politicienne, on se tourne vers le chercheur et le penseur."

Dans une interview accordée à La Tribune en juin dernier, Jean Tirole exprimait à la fois sa volonté de continuer à faire de la recherche et de l'enseignement tout en ayant "conscience de sa responsabilité de communiquer plus sur ce que la recherche en économie a à dire sur notre société". Économie numérique, innovation, chômage, changement climatique, Europe, État et finance composent le sommaire du livre et ce sont aussi les thèmes que l'économiste abordera le 17 novembre lors de la conférence débat organisée par Toulouse School of Economics (TSE) et l'Université Toulouse Capitole.

La conférence débat avec Jean Tirole se déroulera le 17 novembre à 19h00 à l'amphi Cujas à Toulouse (anciennes facultés - Université Toulouse Capitole - 2 rue du doyen Gabriel Marty). La conférence sera suivie de questions / réponses et d'une séance de dédicaces. L'entrée est libre sur inscription.

